Milano. Incidente in fabbrica Lamina. Tre operai morti. Procura indaga per omicidio colposo

Agenpress – La Procura di Milano indaga con l’ipotesi di omicidio colposo plurimo sull’incidente avvenuto alla Lamina, in via Rho, nel quale sono morti tre operai, mentre un quarto resta ricoverato in condizioni gravissime. Come atto dovuto, per il sequestro della fabbrica e per gli accertamenti, verranno iscritti nel registro degli indagati il responsabile legale dell’azienda e probabilmente altre figure, come i responsabili della sicurezza.

I tre operai sono rimasti intossicati dall’azoto nel pomeriggio di martedì 16 gennaio presso l’azienda “Lamina”, che lavora l’acciaio a Milano. Gli operai non sono entrati nel forno, ma nella fossa in cui e’ contenuto, per effettuare la manutenzione, e li’ hanno perso i sensi. Sarebbero scesi prima in due, seguiti da un terzo e poi dai restanti tre che hanno cercato di soccorrere e tirare fuori i colleghi. Il 43 enne Marco Santamaria e’ morto al San Raffaele; al Sacco e’ invece deceduto Giuseppe Setzu, 59 anni; dopo l’agonia e’ spirato anche Arrigo Barbieri, di 58 anni, inutili i tentativi di rianimarlo al San Gerardo di Monza. Rimane gravissimo al San Raffaele Giancarlo Barbieri di 62 anni, fratello maggiore di Arrigo. I due ricoverati in codice in giallo al Santa Rita sono Alfonso Giocondo, 48 anni e Giampiero Costantino di 45. E’ rimasto intossicato anche il Capo Squadra dei Vigili del fuoco, tra i primi giunti a prestare soccorso. Per il pompiere invece una lieve intossicazione: e’ stato trasportato in codice giallo al Niguarda per accertamenti.