Niger, Maullu (FI): “Solo sinistra si oppone a una missione così prestigiosa”

Agenpress. “Com’era ampiamente prevedibile, dagli schieramenti di sinistra sono arrivate le solite dichiarazioni assurde e inconsistenti in merito alla missione italiana in Niger, una vera e propria occasione di riscatto internazionale per l’intero Paese.

Particolarmente fastidiose sono sopratutto le dichiarazioni vacue e i bizantinismi di alcuni esponenti di Sinistra Italiana, i quali, non sapendo come opporsi efficacemente a una missione così importante per il nostro Paese, hanno diffuso affermazioni stucchevoli e prive di qualsiasi significato reale, parole vuote e inconsistenti.

La verità è che questa missione, alla quale i militari italiani parteciperanno in qualità di addestratori, servirà soprattutto per contrastare i flussi migratori e le nuove ondate di migranti, una buona parte delle quali passa proprio dai territori in cui saranno dislocati i nostri militari.

L’Italia potrà contribuire in prima persona a una missione di livello internazionale: soltanto la sinistra potrebbe opporsi a una missione così prestigiosa, il che la dice lunga sullo spessore dei loro interventi”.