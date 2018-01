Niger. Prc: «No alla missione militare in Niger: è colonialismo»

Agenpress. «Oggi – dichiara Maurizio Acerbo, segretario nazionale di Rifondazione Comunista – Sinistra Europea – un parlamento che dovrebbe limitarsi all’ordinaria amministrazione autorizza un’operazione militare in Niger con l’invio di circa 480 militari italiani.

Lo fa con un voto bipartisan di centrosinistra e centrodestra, come sempre accaduto quando si tratta di giocare alla guerra. Si tratta di un’operazione di puro colonialismo, con l’Italia che si associa alla Francia nell’esternalizzare le proprie frontiere nel cuore dell’Africa.

Prima si destabilizzano i paesi africani e poi si mandano le truppe coloniali. Le nostre truppe dovrebbero impedire che chi fugge dai paesi dell’Africa Occidentale riesca ad arrivare in Libia, serviranno a spostare più a sud le frontiere della fortezza-Europa , lasciando nel deserto chi cerca salvezza. La missione costerà per i primi 9 mesi 35 milioni di euro, che potrebbero essere utilizzati per sostenere l’economia di uno dei paesi più poveri del pianeta ma ricco di giacimenti di uranio, strategici per la Francia.

Il centrodestra di Berlusconi e Meloni che voterà a favore (tranne la Lega che si astiene) non considera uno spreco di denaro pubblico mandare all’estero i soldati.

L'”aiutiamoli a casa loro” di Renzi, Berlusconi e Meloni puzza di guerra e ipocrisia».