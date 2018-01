Progetto ”Liberi Dentro”, con il patrocinio del Ministero della Giustizia

Sabato 20/1 p.v. presso il ristorante di Milano dello chef Filippo La Mantia, si terrà un pranzo benefico a sostegno del progetto ”Liberi Dentro”.

Agenpress. L’evento, a cui parteciperanno anche Martina Colombari e Oscar di Montigny, ha lo scopo di sostenere finanziariamente il ​​ progetto sociale Liberi Dentro . Questo progetto si svolge, con il patrocinio del Ministero della Giustizia, in tre carceri italiane. Gli obiettivi che si prefigge sono:

– abbassamento degli indici predittivi della recidiva (con ricerca scientifica dell’ Università Cattolica)

– contrasto della violenza di genere (nel carcere di Bollate si agirà in particolare sui sex offenders)

– miglioramento della vita intramurale per i detenuti trattati con lo sviluppo di social and life skills come empatia matura, copy, sviluppo del perdono verso sè e verso gli altri.

“Le carceri possono diventare un luogo non solo di riparazione di un torto, ma anche un luogo per riconciliarsi interiormente e poi diffondere nel mondo la possibilità del cambiamento”. Sabato 20 Gennaio aiutami nel contribuire al miglioramento della sicurezza sociale, aiutami a sostenere il progetto “Liberi Dentro”, che ha tra i principali traguardi:

Oscar di Montigny