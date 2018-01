Rifiuti Roma. Raggi. Intesa su nuova differenziata,”per 500 mila romani”

Agenpress – “Abbiamo appena sottoscritto un protocollo Comune-Ama-Conai che è un ulteriore tassello del nostro piano di riduzione dei materiali post consumo. Il protocollo punta a potenziare la raccolta differenziata e a valorizzare economicamente i materiali riciclati”.

Lo ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi presentando l’intesa con Ama e Conai per estendere da fine febbraio il nuovo modello di raccolta rifiuti porta a porta nei municipi VI e X coinvolgendo quasi mezzo milione di romani.

Nei due municipi, di Ostia e delle Torri, saranno distribuiti i nuovi kit alle utenze singole domestiche, 10mila contenitori e commerciali: 107.000 kit per utenze domestiche, 10.000 contenitori condominiali, 19.000 per utenze non domestiche.

“Tutte le attività che vanno verso l’aumento della differenziata sono centrali – dice Raggi -. Stiamo ridisegnando completamente la raccolta differenziata a Roma. Dopo un mese di sperimentazione di questo nuovo modello nel quartiere ebraico la differenziata è arrivata all’85%”.

“Nel corso del 2018 aumenteremo notevolmente i cittadini serviti dal nuovo modello di raccolta domiciliare fino a diventare circa 1,2 milione”, la previsione della sindaca.

“Noi a Roma abbiamo bisogno di colmare un gap che viene dal passato. Davanti a noi c’è una sfida importante, la più importante che c’è oggi sul territorio nazionale – ha detto il presidente di Ama Lorenzo Bagnacani -: si tratta di lanciare il primo blocco dei nuovi sistemi di raccolta differenziata non in una città di 150 mila abitanti, ma su mezzo milione di persone, che a Roma sono due municipi. Applicheremo il modello del quartiere ebraico sul X e il VI e via, via il nostro percorso non si fermerà fino a quando si arriverà a tutta Roma. Il 2018 è un anno chiave”.

Giorgio Quagliuolo presidente Conai è invece intervenuto così: “E’ una sfida molto importante e difficile da vincere. Abbiamo trovato una parte politica che ci ha convinto e abbiamo deciso di accettarla. Ma non c’è la bacchetta magica e Roma è in una situazione complicata. Partiamo su mezzo milione di persone, i numeri di una città medio grande, e non c’è da aspettarsi che le cose migliorino da un giorno all’altro. L’obiettivo è che nel futuro più prossimo possibile vada tutta a regime. Noi siamo intervenuti a Salerno, Cosenza, Parma e Bari e, se verranno mantenute le premesse che ci hanno fatto decidere di accettare questa sfida, sono sicura che anche a Roma sarà un successo. Per questo è indispensabile che venga mantenuto un forte impegno politico e che l’azienda operi in piena efficienza e sintonia con le indicazioni date”.