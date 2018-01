Sostenibilità ambientale ed economica per l’economia del Paese

Agenpress – È in corso a Roma l’evento “Regreeneration – rigenerare come valore sostenibile crea valore immobiliare” alla presenza del Presidente Ermete Realacci e della Vice Presidente Serena Pellegrino dell’ VIII Commissione della Camera dei Deputati

A margine dell’iniziativa il Direttore Generale di Assoimmobiliare Paolo Crisafi ha dichiarato “Desidero ringraziare gli organizzatori del ReGreeneration per aver aperto il 2018 con un momento di riflessione sulla rigenerazione come valore sostenibile che crea valore immobiliare. Assoimmobiliare promuove, ormai da anni, un’azione di sensibilizzazione circa l’importanza di una gestione sostenibile dell’immobiliare. Nel patrimonio costruito, infatti, si registra una parte importante dei consumi nazionali e dalla sua messa ad efficienza si possono conseguire importanti risparmi che si riflettono concretamente sul conto economico di gestione degli stabili.

Le ottimizzazioni tangibili conseguibili a livello gestionale interessano tanto il settore privato quanto quello pubblico e ci auguriamo che prosegua e si accresca, anche con il supporto delle più idonee politiche fiscali, la stagione di campagne volte alla riqualificazione del stock costruito nazionale.

Per queste ragioni sono importanti occasioni di incontro come quella odierna – a cui ho il piacere di partecipare – in quanto favoriscono il dialogo tra Stakeholder, Uffici Studi , Associazioni immobiliari e dei consumatori, con la finalità di individuare insieme le forme e gli strumenti più efficaci per creare consapevolezza circa i benefici che la messa ad efficienza genera in materia di tutela ambientale e costi di gestione, accrescendo al contempo il valore degli edifici e generando comfort abitativo.