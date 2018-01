UE. Tajani. Moscovici non parla a nome dell’Unione Europea, non bisogna interferire

Agenpress – Pierre Moscovici “è un commissario socialista francese, non parla a nome dell’Unione Europea. Che ci sia preoccupazione per l’instabilità è vero, ma credo ci sarà un governo stabile, gli italiani andranno a votare per far contare di più questo Paese”.

Lo ha detto il presidente dell’europarlamento, Antonio Tajani, a Radio Anch’io.

“Che ci siano preoccupazioni in Europa per instabilità in Italia, così come ci sono state per la Germania fino alla formazione del governo, è vero. Ma se fossi stato al posto di Moscovici sarei stato più prudente, non avrei fatto quella dichiarazione nel mezzo della campagna elettorale”, ha precisato Tajani.

“Il messaggio dall’Ue non è quello di Moscovici: le istituzioni europee non devono interferire”.

Sulla proposta di Di Maio di sfondare il tetto del 3% del deficit-Pil, definita da Moscovici ‘un controsenso assoluto’, Tajani ha sottolineato che il tetto non “è un dogma di fede, si deve vedere a cosa serve” lo sfondamento.