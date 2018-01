Arezzo, il sindaco Ghinelli conferma: “Farò causa alla Boschi”

Agenpress. Alessandro Ghinelli, sindaco di Arezzo, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “Ho scelto Cusano – Dentro la notizia”, condotta da Gianluca Fabi e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus.

“Ho passato la palla all’ufficio legale del Comune che dovrà valutare quelle che sono le mie convinzioni e cioè che ci siano delle responsabilità di Maria Elena Boschi e Luigi Boschi –ha affermato Ghinelli-.

Tutti i media europei hanno descritto la nostra come una città del malaffare e questo ha comportato un danno d’immagine. Io ho sempre tutelato l’immagine della città per rilanciare il turismo. I nostri giornali locali non perdono giorno per non segnare il punto di avanzamento dei processi su Banca Etruria, ma l’origine di tutto questo è l’azzeramento di Banca Etruria, varato dal governo Renzi.

Prima di quel provvedimento c’è stata una procedura per la possibile vendita di Banca Etruria, procedura in cui si è infilata a piedi pari la ministra Boschi che è stata smascherata in più occasioni. C’è stata una presenza ingombrante, e non so con quali effetti, di un personaggio che lì non ci doveva stare. A me viene il dubbio che questi atteggiamenti abbiano prodotto poi questo danno d’immagine. Oltre al danno d’immagine, c’è il danno patrimoniale che deriva dalla perdita di chance delle aziende aretine a cui, dall’oggi al domani, è venuta a mancare la banca locale”.