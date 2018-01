Berlusconi. A Palazzo Chigi se arrivasse la sentenza di Strasburgo, altrimenti ho un nome nel cassetto

Agenpress – “Mi sono sempre stancato della politica che non mi piace e non mi è mai piaciuta ma ho sempre sentito in me il dovere di essere in campo perché il nostro Paese nel 94 non finisse nella mani dei comunisti e ora nelle mani di una setta pericolosa che si chiama M5S. Distruggerebbe il Paese e massacrerebbe il ceto medio”. Lo afferma Silvio Berlusconi a L’aria che tira su La7.

“Se arrivasse da Strasburgo una sentenza che cassi la decisione del Senato non potrei tirarmi indietro e andrei a palazzo Chigi. E’ poco probabile però perché conosco i tempi di Strasburgo”, prosegue Berlusconi.

“Se io andassi a palazzo Chigi penso che Salvini possa scegliere e lui essendo un centravanti di sfondamento potrebbe andare al ministero dell’Interno”.

“Questo è l’ultimo traguardo che mi do, voglio salvare l’Italia e riorganizzare questo Paese”, dice ancora Berlusconi. “Se io non sarò al governo ci sarà un premier capace di dirimere i contrasti. Io ho anche un nome nel cassetto”.

Berlusconi ricorda come nel 2008 è stato tradito da alleati sleali, motivo per cui non è riuscito a portare a termine tutto il programma elettorale che si era stabilito. “Oggi è diverso, Salvini è molto concreto e la Meloni per anni è stata con me al governo. Abbiamo un programma comune che firmeremo oggi o nei prossimi giorni”.

“Nel 2011 non me ne sono andato per i conti pubblici ma per un colpo di Stato ordito dall’allora presidenza della Repubblica e alcuni leader europei. Ci hanno fatto una trappola”.

“Per la flat tax io parto dal 23% con un percorso di discesa che arriverà dove potrà arrivare. L’unico punto del programma sui cui abbiamo da discutere è la legge Fornero. Salvini insiste per l’azzeramento, noi per l’azzeramento delle parti negative o degli effetti negativi, ci sono delle cose su cui la legge Fornero ha visto giusto”.

Ci saranno molti tagli, si taglieranno le ‘tax expenditur’, poi ci sono i cattivi trasferimenti alle imprese, 30 mld, e poi ci sarà un alto recupero dell’evasione fiscale. Essendo una tassa di applicazione semplicissima e con una riduzione per tutti i cittadini rende sconveniente l’elusione”, ha concluso.