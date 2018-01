Berlusconi a Quinta Colonna. Traguardo al 45%. Vincolo di mandato nella Costituzione

Agenpress – “Il 45% è il traguardo minimo che ci siamo dati, in modo da avere una larga maggioranza per poter governare e realizzare il nostro programma innovativo”.Lo afferma Silvio Berlusconi ospite del programma Quinta Colonna su rete 4, che conferma di aver trovato l’accordo con gli alleati, “a cui ciascuno è vincolato a realizzarlo. Stasera o domani lo firmiamo”. “I nostri delegati – prosegue – lo hanno già firmato, manca solo la nostra firma”.

“Vogliamo introdurre nella Costituzione il vincolo di mandato per evitare lo scandalo disgustoso dei 300 parlamentari che incuranti del voto dei cittadini sono passati da destra a sinistra e da sinistra a destra. Vogliamo inoltre l’elezione diretta del presidente della Repubblica”, aggiunge.

Berlusconi dice che “Renzi è stata una promessa in cui molti hanno sperato tra cui il sottoscritto ma è stata promessa mancata”.

“Su Di Maio mi hanno fatto una domanda dicendomi in che ruolo lo avrei fatto giocare. Io ho risposto che non lo hanno mai fatto giocare in uno stadio ma gli hanno fatto fare lo stewart, l’unico mestiere di cui ha esperienza non avendo fatto altri lavori. E’ inaccettabile e impresentabile il fatto che un ragazzo dal bel visino e dal bell’eloquio possa avere in mano il governo della nazione non essendosi riuscito nemmeno a laureare e non avendo mai fatto un vero lavoro”, prosegue ancora il cavaliere.

“Nonostante i cinque colpi di Stato, tutte le udienze che ho subito ed il costo degli avvocati io resto un ottimista”, risponde a Del Debbio che gli fa una battuta sull’età osservando come sia ancora in campo nonostante i suoi ’18 anni’ e quindi avendo meno esperienza di Di Maio, Berlusconi replica: “I miei genitori erano diversi”.