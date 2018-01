Bilaterale Italia-Croazia. Investimenti e sicurezza in Adriatico. Dichiarazione On. Bellanova

Agenpress. “Un incontro proficuo che conferma la collaborazione nel settore delle piattaforme nell’Adriatico, tema su cui Italia e Croazia vantano ormai una consolidata prassi di lavoro comune, su due particolari aspetti: collaborazioni nel campo della sicurezza delle piattaforme e per la loro dismissione e riutilizzo nella fase finale della vita operativa”: così la VM Teresa Bellanova intervenendo pochi minuti fa alla seduta plenaria che ha concluso i lavori alla Farnesina della Bilatera Italia-Croazia.

Sul tema la VM si era soffermata nel corso dell’incontro con Mario Antonić, Segretario di Stato croato Ministero dell’Economia, dell’Imprenditoria e dell’Artigianato, ricordando come negli anni passati attraverso negoziati bilaterali Italia e Croazia avessero raggiunto l’accordo sulla definizione della piattaforma continentale e della linea mediana, e dunque sulla gestione dei giacimenti.

“Proprio alla luce di questi accordi”, ha osservato la VM Bellanova, “riteniamo ora importante incentrare la collaborazione tra Italia e Croazia su due punti: scambio di buone pratiche, progetti pilota e formazione in ambito di sicurezza delle piattaforme offshore per prevedere un sistema integrato di monitoraggio e intervento; promozione di progetti pilota per lo studio di soluzioni finalizzate alla dismissione delle piattaforme non più operative, perché possano divenire occasione di un nuovo sviluppo economico sostenibile. Una collaborazione che nell’anno appena trascorso ha già dato buoni risultati e che va rafforzata e sostenuta. Anche alla luce della Conferenza sull’Offsfore nel Mediterraneo svoltasi a Ravenna nel marzo 2017 dove è stata lanciata l’iniziativa ‘Forum. Il futuro delle piattaforme’, con un focus sui processi di riconversione e riuso ad alta tecnologia delle piattaforme”.