Dell’Utri. Esposito (PD). Per me può morire in carcere. Schifani (FI): frasi disumane

Agenpress – Marcello Dell’Utri “per me può anche morire in carcere” ha detto il senatore del Pd Stefano Esposito. Frase che ha sollevato la reazione del senatore di Forza Italia, Renato Schifani.

“E’ semplicemente disumano, e il fatto che egli sia un mio collega mi crea non poco imbarazzo. Nessuno ha il diritto di esprimere giudizi alternativi al rispetto della dignità inalienabile dell’essere umano, in particolar modo se tali giudizi sono condizionati da ragionamenti di carattere politico. L’accanimento giudiziario su Marcello Dell’Utri è già un fatto inaccettabile in quanto tale, e la relativa indifferenza delle istituzioni sul suo caso è grave. Ma riversare aggressività nei confronti di un malato e detenuto contro ogni buon senso è addirittura imperdonabile. Attendiamo fiduciosi che i giudici di Caltanissetta si pronunzino favorevolmente sulla sospensione della pena, per la quale la Procura Generale si è pronunziata in tal senso di propria iniziativa”.