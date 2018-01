Elezioni: Boccardi (FI), rivoluzione fiscale Berlusconi è svolta storica

Agenpress. “La rivoluzione fiscale proposta dal Presidente Berlusconi è una svolta storica per il nostro Paese, perché con la flat tax non solo diminuirà la tassazione per le famiglie e per le imprese ma, al contempo, aumenteranno gli introiti nelle casse pubbliche perché nessuno avrà più interesse a eludere o evadere le tasse”.

Lo afferma il senatore pugliese di Forza Italia Michele Boccardi.

“Quando chi fa impresa ha come socio occulto, ma maggioritario, lo Stato che gli porta via il 50, il 60 o addirittura fino al 73 per cento di ciò che ha guadagnato – aggiunge Boccardi – nasce un senso di spontanea e comprensibile avversità verso lo Stato. Con la flat tax, invece, c’è un cambio radicale del rapporto fra cittadino e fisco, non più basato sulla contrapposizione ma sul comune interesse: far pagare meno tasse per avere meno evasione e meno elusione”.