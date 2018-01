Operazione China Truck. Blitz della Polizia contro la mafia cinese, decine di arresti

Agenpress – 33 persone sono state arrestati nell’ambito dell’operazione “China Truck” svolta dalla polizia, su delega della Procura Distrettuale Antimafia di Firenze, in varie città italiane e all’estero.

A tutti i destinatari del provvedimento viene contestato il 416 bis, l’associazione a delinquere di stampo mafioso.

Le misure cautelari sono scattate oltre che in Italia anche in Francia e Spagna. L’inchiesta, coordinata dalla Dda di Firenze, avrebbe permesso di far luce sulle dinamiche della mafia cinese in Europa ma anche su ruoli e alleanze all’interno dell’organizzazione.

Sono stati impegnati circa 130 poliziotti del Servizio Centrale Operativo e delle Squadre mobili di Prato, Roma, Firenze, Milano, Padova e Pisa, 18 pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine di Firenze e Roma, il Nucleo Cinofili di Bologna e il Reparto Volo di Firenze e Roma. Hanno inoltre collaborato la polizia francese e spagnola.

L’indagine, partita nel 2011 e condotta dai poliziotti della Squadra Mobile di Prato e del Servizio Centrale Operativo della polizia, ha riguardato un’associazione criminale che affermava la propria egemonia nel controllo del traffico delle merci su strada in tutta Europa, egemonia nel campo della logistica imposta con metodi mafiosi ed alimentata dagli introiti provenienti da attività criminali tipiche della malavita cinese.