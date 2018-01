Giudici di pace, in sciopero già da 2 settimane. Non parteciperemo all’inaugurazione dell’anno giudiziario

Agenpress. Il 26 gennaio del 1978 il vice pretore onorario di Prizzi, Ugo Triolo, veniva barbaramente ucciso dalla mafia.

Il 26 gennaio prossimo, in coincidenza con l’inaugurazione dell’anno giudiziario, ricadrà il quarantennale dal suo assassinio: noi non parteciperemo alla cerimonia inaugurale e ricorderemo il collega Ugo Triolo come esempio di reale dedizione alla Legge ed alla Giustizia

La magistratura burocratizzata che governa al Ministero della Giustizia, con l’ultima delle sue tante aberranti circolari, ha affermato che i giudici di pace ed i magistrati onorari di Tribunali e Procure della Repubblica non hanno diritto di proteggersi, disconoscendo loro il porto d’armi, strumento di autodifesa che la legge riconosce a tutti i pubblici funzionari dello Stato investiti di doveri che mettono a grave rischio la loro incolumità personale, ed ordinando il ritiro immediato dei nostri stessi tesserini di riconoscimento.

Tale circolare segue di pochi giorni una sentenza della Cassazione che ha disconosciuto ad un giudice di pace, e di conseguenza all’intera magistratura onoraria, il diritto al risarcimento del danno per una malattia contratta nel luogo di lavoro.

Secondo il Ministero della Giustizia e la Cassazione siamo “magistrati che appartengono all’ordine giudiziario”, ma non siamo “magistrati dell’ordine giudiziario” (che differenza passi fra le due terminologie non è dato a sapere), abbiamo gli stessi doveri del magistrato ordinario, ma non abbiamo nessun diritto, svolgiamo le stesse funzioni, giudicanti e requirenti, con i gravissimi rischi all’incolumità personale che esse comportano, ma non possiamo neppure difenderci.

Siamo stanchi di essere trattati come figli di un Dio minore!

Non parteciperemo all’inaugurazione dell’anno giudiziario, non ci interessano le solite relazioni che parlano dello stato della Giustizia, omettendo di rimarcare che oltre il 50% del contenzioso civile e penale viene trattato e definito da noi; né tanto meno ci interessa ascoltare l’ipocrita auto compiacenza dei burocrati del Ministero della Giustizia.

Lo sciopero dei giudici di pace continuerà sino al 4 febbraio ed a partire dal 29 gennaio entreranno in sciopero anche i magistrati onorari di tribunali e procure.