Nicola Zingaretti su nuovi pedaggi autostradali tra Abruzzo e Lazio

Agenpress. Incontro tra le regioni Abruzzo e Lazio e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per definire un primo rapido intervento per ridurre l’incremento di circa il 13% del pedaggio delle autostrade A24 e A25 deciso da parte dalla Società Strada dei Parchi, che gestisce le due autostrade, e in vigore dal primo gennaio scorso.

La prima soluzione individuata è stata quella di un finanziamento diretto delle due Regioni, Abruzzo e Lazio, per finanziare l’applicazione dello sconto del 20% in favore degli utenti delle infrastruttura.

“E’ stata una giornata importante – spiega il presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti – perchè siamo pronti a portare la prossima settimana una delibera in Giunta. C’e’ un accordo con la Regione Abruzzo, d’accordo l’Ente gestore e il Mit affinche’ le Regioni stanzino le risorse per coprire gli sconti per i pendolari che avevamo promesso fino al venti per cento”.

“Questa sarà una boccata di ossigeno per i pendolari. Sta andando inoltre avanti, abbiamo saputo dal Ministro Delrio – aggiunge Zingaretti- il rapporto con il gestore per il nuovo piano economico e finanziario. Non e’ ancora chiuso ma confidiamo che anche da questo nuovo impegno di investimenti, che è stato ribadito dal governo, servirà a ridurre fino al quattro per cento l’aumento, sia un obiettivo credibile. Prima era solo una proposta ora è una proposta che ha una credibilità dagli incontri che si stanno facendo. È una giornata importante perche’ avevamo preso un impegno, fatto una promessa e non ce ne siamo dimenticati e la stiamo portando avanti”.

Nel contempo si lavora ad abbattere quasi totalmente l’incremento ritenuto insostenibile anche da parte delle Regioni. Anche per questo motivo continuerà il confronto delle regioni con il Governo, i Ministeri dei Trasporti e delle Finanze e il concessionario, per la definizione di un nuovo piano economico e finanziario.