Associazione Dossetti: campagna elettorale surreale, leader tornino a parlare problemi cittadini

Agenpress. «La piega che ha preso questa campagna elettorale, francamente, ci lascia interdetti». Così Claudio Giustozzi, Segretario Nazionale dell’Associazione “Giuseppe Dossetti: i Valori – Tutela e Sviluppo dei Diritti” Onlus. «Ne stiamo sentendo di tutti i colori: dai sacchetti biodegradabili alle preferenze politiche di Orietta Berti, ogni giorno gli organi di stampa sono invasi da beghe di condominio fra partiti, e da annunci mirabolanti che lasciano gli elettori disorientati e spesso disgustati; non è un caso che si registra di settimana in settimana una crescita dei potenziali astenuti».

«I cittadini – prosegue Giustozzi – chiedono ai politici che vogliono governare questo Paese soluzioni concrete, sostenibili e realizzabili ai problemi che incontrano nella loro vita quotidiana, a partire da quelli legati alla salute e quindi ai servizi sanitari».

È proprio per questo motivo che con l’Associazione “Giuseppe Dossetti: i Valori” abbiamo pensato di correre in soccorso dei leder delle forze politiche, i quali si muovono in un circuito mediatico senza uscita, dove non si parla quel linguaggio serio e responsabile che la condizione del Paese esige: abbiamo messo a disposizione di Renzi, Grasso, Di Maio, Berlusconi, Salvini e Meloni una platea di interlocutori del mondo della sanità che va dai ricercatori alle case farmaceutiche, dai produttori di dispositivi alle società medico scientifiche, dalle associazioni dei professionisti a quelle dei pazienti».

«Tutti questi autorevoli rappresentanti – sottolinea il Segretario Nazionale – hanno dato la loro disponibilità ad incontrare i leader delle forze politiche in campo per numerose date del mese di febbraio, allo scopo di ascoltare le loro proposte in materia sanitaria e per sottoporre alla loro attenzione un piano di riforma della governance del comparto».

«Noi come Associazione – conclude – abbiamo promosso questo dialogo, ed invitato i leader; ora la palla passa a loro, noi non possiamo fare altro che auspicare che non si perda una occasione così importante».