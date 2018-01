Berlusconi “Una sentenza assurda e criminale mi hanno reso incandidabile”

Agenpress. “Una sentenza assurda e criminale mi hanno reso incandidabile”, ha detto Berlusconi, intervenendo a Milano all’assemblea del Movimento Animalista di Michela Vittoria Brambilla. Ha poi aggiunto “se il centrodestra tornerà al governo non accetterà il bail in per le banche”.

“Sul M5s – afferma – che è un movimento assolutamente non democratico, una setta che dipende da politburo formato da un vecchio comico da cui ho sentito in tutto il percorso politico una sola cosa giusta che ho letto questa mattina sulle agenzie venendo qui: ha salutato i giornalisti dicendo “Ecco tornate a casa dove sono tutti sconcertati perché devono avere uno come voi tra loro”. E’ l’unica cosa di Grillo che ho letto e che è simpatica”.