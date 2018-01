Fake news, On. Paglia (LeU) sconcerta iniziativa Ministro Minniti

Agenpress. Sconcerta l’iniziativa del ministro Minniti di affidare alla Polizia di Stato la responsabilità di scandagliare il web alla ricerca di fake news e di richiederne la rimozione ai provider. Mi chiedo infatti in quale Stato democratico sia possibile affidare a un organo di sicurezza la facoltà di decidere in autonomia cosa sia vero e cosa no, in assenza di una specifica disposizione di legge e senza alcun controllo della Magistratura.

La cosa è ancora più grave perché avviene in occasione di un’importante campagna elettorale.

Lo afferma Giovanni Paglia di Liberi e Uguali

Il tema delle fake news, prosegue l’esponente della Sinistra, é certamente rilevante in un periodo storico caratterizzato dalla forte incidenza della trasmissione via web dell’informazione, ma non può essere affrontato tramite iniziative di carattere potenzialmente censorio.

Ho immediatamente rivolto un’interrogazione a Minniti per capire sulla base di quale norma abbia messo in atto questa iniziativa e se non ritenga di doverla ripensare, conclude Paglia.