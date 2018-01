Rovere (Assoimmobiliare): l’industria immobiliare è trainante per il rilancio economia del Paese

Agenpress. “Il RE/I Meeting, promosso da Assoimmobiliare, è un appuntamento importante in vista della campagna elettorale che porterà ad avere un nuovo governo, a tutti gli interlocutori e alle istituzioni vogliamo dire che noi ci aspettiamo che quest’anno veda finalmente l’industria immobiliare trainare il rilancio dell’economia del Paese, essere protagonista di una crescita interna, che ancora stenta, perché sappiamo che la crescita del PIL fino ad oggi è stata sostenuta soprattutto dalle esportazioni. L’industria immobiliare invece è un’industria estremamente presente a tutti i livelli e le geografie del Paese che deve, dopo anni di crisi, tornare ad essere trainante.

Lo potrà essere se ci saranno le condizioni per rendere veramente la rigenerazione urbana e l’investimento nei grandi progetti di sviluppo che sono necessari per riqualificare lo stock immobiliare del Paese, una priorità per le parti politiche.

Noi non chiediamo di per sé degli incentivi con difficoltà di copertura, ma chiediamo che vengano rimossi quei forti disincentivi che oggi, in estrema pesantezza della fiscalità, ma anche le condizioni molto difficili con cui si riesce a portare avanti i progetti di sviluppo nel nostro Paese, non consentono di fatto di perseguire le opportunità rispetto alle quali i capitali invece sono disponibili, presenti e quindi sarebbe possibile fare un’attività estremamente importante proprio sull’economia del Paese”.