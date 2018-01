Elezioni. 103 i simboli presentati al Viminale dai partiti e dai movimenti politici

Agenpress – Sono 103 i simboli presentati al Viminale dai partiti e dai movimenti politici in vista delle elezioni per il rinnovo del Parlamento del prossimo 4 marzo, poco prima della scadenza fissata per le ore 16. Tra gli ultimi a presentare il contrassegno e gli apparentamenti il Partito democratico e Fratelli d’Italia.

Tra gli ultimi a presentare il contrassegno Fratelli d’Italia e Partito democratico. Si tratta rispettivamente dei contrassegni numero 97 e 98. I due partiti erano tra quelli che ancora mancavano all’appello in vista della scadenza per la presentazione dei contrassegni fissata alle 16 di oggi. Nel corso del pomeriggio hanno presentato il simbolo anche “Italia Madre” di Irene Pivetti, “La Luce del Sud”, “No riforma forense”, Psdi e “Movimento gente onesta”.

Sulle bacheche del piano terra in mattinata erano già esposti alcuni dei loghi dei partiti più importanti: Movimento 5 Stelle, Lega Nord, Casapound, Potere al popolo, Insieme, Svp, Italia agli Italiani (Forza nuova), Liberi e Uguali, Energie per l’Italia, Forza Italia, +Europa, Civica Popolare, Noi con l’Italia, Pri-Ala. Per i collegi esteri di Camera e Senato è stato poi depositato un simbolo di coalizione di Lega Nord, Fi e FdI con i cognomi di Salvini, Berlusconi e Meloni indicati nel tondo.