Elezioni: chiusi alle 16.00 i termini presentazione simboli al Viminale. La carica dei “partitini”

Agenpress. Sono 98 i simboli presentati al Viminale dai partiti e dai movimenti politici in vista delle elezioni per il rinnovo del Parlamento del prossimo 4 marzo. L’ultimo in extremis è stato “L’Italia dei diritti”

In tutto i cartoncini appesi nelle bacheche sono 104, contando anche i doppioni presentati per le minoranze linguistiche e il non depositato. Inizia ora l’attività istruttoria del Viminale per integrazioni che possono venir richieste nelle prossime 48 ore.

Nel corso del pomeriggio hanno presentato il simbolo anche “Italia Madre” di Irene Pivetti, “La Luce del Sud”, “No riforma forense”, Psdi e “Movimento gente onesta”.

Inoltre si sono visti svariate realtà politiche. Dal “Partito delle Buone Maniere” che propone strisce pedonali portatili per i cittadini, a quello de “La Catena”, che capeggiato da Bruno Franco di Trento, vuole togliere i “troppi diritti alle donne che devono tornare a fare i figli”. Per finire al partito del Sacro Romano Impero, di Mirella Cece, monarchica, che ha come “missione quella di riportare il cattolicesimo e la cristianità in Europa”.

Cinque anni fa, in occasione della elezioni politiche del 2013 furono in totale 219 i simboli presentati. Ne furono poi ammessi 169.