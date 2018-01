Germania. L’Spd di Schultz vota sì al governo con Merkel. Scongiurate nuove elezioni

Agenpress – Il congresso dei socialdemocratici tedeschi dell’Spd riunito a Bonn ha votato a favore della “Grande coalizione” con Cdu e Csu, guidata da Angela Merkel, per il governo in Germania.

A favore della mozione sostenuta dal leader Martin Schulz hanno votato 362 delegati, 279 i contrari. Angela Merkel ha affermato di essere “lieta” del risultato e ha ribadito: “Per noi è importante un governo stabile”.

Martin Schulz, nel discorso riportato sul profilo Twitter del partito, ha difeso la decisione di lanciare una nuova alleanza con il blocco Cdu-Csu: “Noi siamo un partito internazionale. Possiamo garantire maggior giustizia sociale in Germania e in Europa. Dal mio punto di vista, sarebbe irresponsabile non cogliere l’opportunità”. E poi ha aggiunto, citando Polonia, Ungheria e Austria: “Possiamo spezzare l’ondata di destra in Europa formando un governo stabile con un chiaro profilo socialdemocratico”.

Rispetto ai 642 delegati presenti al congresso dell’Spd, per il sì al governo con Angela Merkel si è pronunciato il 56,4%. Un risultato che rende i contrari alla grande coalizione una “minoranza qualificata”, secondo i primi commenti di chi ha sostenuto la linea del ‘no’. “Siamo tutti sollevati, il risultato dimostra che abbiamo lottato duramente”, ha commentato Schulz. “Dopo questo duro dibattito, abbiamo il compito di portare avanti il partito tenendolo insieme. Io mi confronterò con i critici”, ha aggiunto.

Schulz inoltre esclude nuove elezioni in Germania per risolvere l’impasse politico. Nel corso del suo intervento, ha anche riferito di una telefonata ricevuta dal presidente francese Emmanuel Macron, che lo ha invitato a formare una nuova coalizione di governo con Cdu-Csu.

“L’Europa sta guardando a Bonn”, ha detto Macron a Schulz, sottolineando l’importanza della decisione Spd. Schulz ha quindi affermato che il rinnovamento dell’Ue, proposto anche da Macron, sarà uno dei temi chiave nella agenda del nuovo governo guidato da Angela Merkel e sostenuto dall’Spd. Sul capitolo immigrazione, infine il leader socialdemocratico ha ribadito: nessun tetto per quanto riguarda gli ingressi.