Cei. Bassetti bacchetta i politici: “immorale lanciare promesse che già si sa di non riuscire a mantenere”

Agenpress – “La campagna elettorale sta rendendo serrato il dibattito, ma non si può comunque scordare quanto rimanga immorale lanciare promesse che già si sa di non riuscire a mantenere. Altrettanto immorale è speculare sulle paure della gente, al riguardo, bisogna essere coscienti che quando si soffia sul fuoco le scintille possono volare lontano e infiammare la casa comune, la casa di tutti”.

Lo ha detto nella prolusione al Consiglio episcopale permanente il presidente della Cei, card. Gualtiero Bassetti, invitando i politici alla sobrietà, nelle parole e nei comportamenti.

“Ricostruire la speranza, ricucire il Paese, pacificare la società. Tre verbi, tre azioni pastorali, tre sfide concrete per il futuro”. È questa l’indicazione ai vescovi del cardinale Bassetti. Per il presidente della Cei c’è “un’urgenza sociale di pacificare ciò che è nella discordia”. “Il nostro Paese – ha aggiunto sembra segnato da un clima di ‘rancore sociale’, alimentato da una complessa congiuntura economica, da una diffusa precarietà lavorativa e dall’emergere di paure collettive”.

La Chiesa, ha voluto precisare il porporato, “non è un partito e non stringe accordi con alcun soggetto politico”», anche se crede nel dialogo con tutti e nello sviluppo integrale dell’uomo che “costituiscono il nostro orizzonte di riferimento”. Perciò nella prospettiva del bene comune, “la sola che ci sta cuore, possiamo tracciare un orizzonte di idee e proposte che vogliono essere un contributo fattivo e concreto alla discussione pubblica”. Di qui il richiamo a tutti i candidati “a riflettere sulla natura della vocazione politica. Perché di questo si tratta: una vocazione, una missione e non un trampolino di lancio verso il potere”; l’invito alla sobrietà nelle parole e nei comportamenti e la ricerca sincera del bene comune.

“Per il futuro del Paese e dell’intera sua popolazione – ha proseguito il presidente della Cei -, da Nord a Sud, occorre mettere da parte le vecchie pastoie ideologiche del Novecento e abitare questo tempo con occhi sapienti e nuovi propositi di ricostruzione del tessuto sociale ed economico dell’Italia. In questa grande opera, è auspicabile l’impegno di tutte le persone di buona volontà, chiamate a superare le pur giustificate differenze ideologiche per raggiungere una reale collaborazione nel servizio del bene comune”.

“Il lavoro è una priorità ma è soprattutto una vera emergenza sociale. Un’emergenza resa ancora più impellente dai dati relativi alla disoccupazione giovanile: sono troppi i nostri ragazzi che vengono ingiustamente mortificati nel loro talento e duramente provati nelle loro aspettative di vita, costringendoli spesso ad un’amara e dolorosa emigrazione. È un grido di dolore e di aiuto quello che viene dai nostri giovani”.

Sul tema delle migrazioni, Bassetti ricorda innanzitutto che la sua “discussione pubblica è troppo spesso influenzata da equivoci, incomprensioni e contese politiche”. La chiesa ricorda però “sin dalla fondazione, si prende cura dei poveri, degli “scartati” e degli “sconfitti della storia”, con uno spirito di totale obbedienza al Vangelo, perché vede nelle loro piaghe il riflesso di quelle di Cristo sulla Croce. I poveri, tutti i poveri, anche quelli forestieri di cui non sappiamo nulla,appartengono alla Chiesa “per diritto evangelico” come disse Paolo VI nel discorso di apertura della II sessione del Concilio Vaticano II. In virtù di questo “diritto evangelico” – e non certo in nome di una rivendicazione sociale – ogni cristiano è chiamato ad andare verso di loro con un atteggiamento di comprensione e compassione”.