Di Maio. Gentiloni dice che non abbiamo i voti per governare? Si dimetta

Agenpress – “Se noi non avremo i voti per governare, mi chiedo cosa dovrei dire del suo partito ( che ha il 20%: dicendo questo Gentiloni fa tra l’altro un endorsement a Berlusconi”.

Lo ha detto il candidato premier M5S Luigi Di Maio, a Mattino 5, su Canale 5, riferendosi alle parole del premier, che ieri si è detto certo che i grillini non avranno i voti per governare.

“Una parte della politica italiana ha paura che gli facciamo saltare un po’ di soldi e di privilegi a cui erano abituati in questi anni. E’ chiaro che Gentiloni ieri con quella affermazione sia sceso nella mischia”, ma “se vuole farlo dovrebbe avere la decenza di dimettersi”.

“Ma se Gentiloni si sente così sicuro da escludere un governo del MoVimento 5 Stelle, prima forza politica del Paese accreditata intorno al 30%, a maggior ragione considera impossibile un governo del suo partito, il Pd, ormai da tempo in caduta libera e che viaggia tra il 20 e il 22%. In sostanza Gentiloni, presidente del Consiglio del Pd e candidato con il Pd, ha messo fuori gioco il suo stesso partito”, scrive ancora Di Maio.

“Noi siamo la prima forza politica in Italia: è chiaro che se abbiamo i numeri da soli io non mi sottraggo a fare un appello a tutte le forze politiche per vedere su quali dei nostri 20 punti illustrati a Pescara” possono convergere. “Ci dicano quali sono le loro idee e mettiamole insieme, ma io – ci tiene a ribadire – presento la mia squadra prima del voto”. Di Maio ha quindi aggiunto che “il Movimento è la prima forza politica”, ma è soprattutto “un segnale ai vecchi partiti: basta stare lì dentro e pensare a voi e iniziate a lavorare per chi sta fuori”.

“Sembrerebbe un autogol, se invece questa sua uscita non rivelasse, inavvertitamente, le sue vere intenzioni: fare un accordo con Silvio Berlusconi il giorno dopo il 4 marzo”, attacca Di Maio che ricorda: “Se le sue profezie sono come quelle di Fassino, che ricordiamo per aver detto “Grillo faccia un partito e vediamo quanti voti prende”, non possiamo che essere contenti.”

Il 4 marzo ci sono due strade: “o un voto inutile al Pd o un voto al MoVimento che vuole liberare l’Italia ostaggio di questa classe dirigente”.