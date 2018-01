UE, Maullu (FI): “Berlusconi ha ragione, Europa sia punto di riferimento”

Agenpress. “Forza Italia e il presidente Berlusconi sono pienamente consapevoli della necessità di restare in Europa per cambiarla, per trasformarla in un vero punto di riferimento per i cittadini e per le loro esigenze.

Ciò potrà avvenire soltanto attraverso una graduale riforma dell’Europa in ogni suo aspetto, a partire dalla revisione trattati e dalla neutralizzazione delle lungaggini burocratiche che ne paralizzano l’efficienza. Bisogna tornare all’Europa pensata dai padri fondatori, un’Europa basata sulla concretezza e sulla cristianità, quell’Europa a lungo sognata anche da un grande visionario come Craxi.

Negli ultimi anni, l’Europa si è dimostrata del tutto incapace di gestire l’emergenza dell’immigrazione senza controllo, lasciando alcuni Paesi (come l’Italia) completamente soli e abbandonati. Bisogna cambiare tutto ciò, bisogna trasformare l’Europa in una potenza capace di sostenere le singole nazioni anche nei momenti di maggior difficoltà”.