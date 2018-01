Agenpress – “I democratici stanno rifiutando i servizi e la sicurezza per i cittadini a favore dei servizi e della sicurezza per i non cittadini”. Lo scrive su twitter Donald Trump accusando l’opposizione anche nelle ultime ore di delicati negoziati prima di un nuovo voto al Senato per revocare lo shutdown.

In un secondo twitter il presidente accusa i democratici di aver “chiuso il nostro governo nell’interesse della loro base di estrema destra”.