Vivere con la schizofrenia. Il punto di vista dei pazienti e dei loro caregiver

Agenpress. Il Censis ha realizzato uno studio sulla condizione delle persone affette da schizofrenia e delle loro famiglie, con l’obiettivo di indagare diversi aspetti, tra i quali il percorso diagnostico, le scelte terapeutiche, il rapporto con i servizi, l’impatto della malattia sulla vita dei pazienti e dei familiari che se ne occupano.

La malattia e le esigenze assistenziali ad essa connesse impattano spesso in modo consistente non solo sulle persone che ne sono affette, ma anche sui familiari, sia in termini di ore dedicate al prendersi cura del proprio congiunto, sia in termini di impatto emotivo e sulla salute, anche alla luce dello stigma sociale sulla malattia mentale che stenta a scomparire.

Presenta la ricerca: Ketty Vaccaro – Responsabile area Welfare e Salute Censis Intervengono: Enrico Alleva – Direttore Centro Scienze comportamentali e Salute mentale dell’Istituto Superiore di Sanità ( * ) Bernardo Carpiniello – Presidente Sip-Società italiana di psichiatria Luigina Di Liegro – Presidente Fondazione internazionale Don Luigi Di Liegro Claudio Mencacci – Past President Sip-Società italiana di psichiatria Alberto Siracusano – Presidente Sopsi-Società italiana di psicopatologia Fabrizio Starace – Presidente Siep-Società italiana di epidemiologia psichiatrica Conclude: Beatrice Lorenzin – Ministro della Salute ( * )

Martedì 30 gennaio – ore 10:00

Sala Zuccari – Palazzo Giustiniani

presso il Senato della Repubblica

Via della Dogana Vecchia, 29 – Roma