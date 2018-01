Bergamini (FI): “Bene Jagland, Russia partner importante”

Agenpress. “Apprendo con grande soddisfazione il parere espresso dal segretario generale del Consiglio d’Europa, Thorbjorn Jagland, di revocare le misure restrittive inflitte alla Russia in assemblea parlamentare. L’assenza della delegazione russa, infatti, non può che indebolire i lavori di un’istituzione il cui scopo è – ricordiamolo – favorire la pace, promuovere la democrazia e i diritti umani.

Si tratta di un indubbio passo in avanti affinché termini quanto prima quel pericoloso clima di diffidenza che si è creato fra l’Europa e la Federazione russa, nostro alleato irrinunciabile, tra l’altro, nella lotta al terrorismo internazionale di matrice fondamentalista. I Paesi civili non possono permettersi il lusso di non dialogare nelle sedi preposte, particolarmente in una fase storica che richiede la massima disponibilità al confronto per sconfiggere le numerose e gravissime minacce alla stabilità e alla democrazia in Europa. Spero dunque che a questo annuncio seguano al più presto dei fatti e che l’Unione Europea voglia seguire le orme del CdE e ripensare le sanzioni imposte a Mosca”.

Così Deborah Bergamini, responsabile Comunicazione di Forza Italia, commenta le recenti dichiarazioni apparse sul quotidiano ucraino “Evropejskaja Pravda”.