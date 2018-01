Eurospin richiama Yogurt con confetti al cioccolato per presenza di corpi estranei (plastica)

Agenpress – Il Ministero della Salute ha dato comunicazione del richiamo del richiamo dello Yogurt intero con confetti al cioccolato gusto Banana e e gusto Fragola. In particolare richiamo è stato attuato per presenza di Corpo Estraneo (frammenti plastica dura derivante dal contenitore). Lo Yogurt oggetto del ritiro è venduto nell’unità da “120 g” e con tutte le date di scadenza” ed è prodotto da Latte Montagna Alto Adige Soc. Agr. COOP via Innstbruck n 43, 39100 Bolzano confezionato per Eurospin Italia Spa con marchio “Pascoli Italiani”. Nell’ottica d’informazione quotidiana ai consumatori in materia di allerte alimentari, lo “Sportello dei Diritti” nella persona del presidente Giovanni D’Agata, ricorda che la procedura di richiamo riguarda tutti i lotti in questione ed in caso di acquisto di provvederne alla restituzione presso il relativo esercizio che dovrà provvedere anche a rimborsarne il prezzo. Infatti, il Ministero stesso tra le avvertenze del richiamo ufficiale riporta: “RESTITUIRE IL PRODOTTO PRESSO IL PUNTO VENDITA DA CUI VERRA’ SOSTITUITO O RISARCITO”. Ovviamente per acquisti sempre più consapevoli è sempre bene verificare preventivamente il prodotto ed evitarne assolutamente il consumo se dovesse corrispondere a quello indicato nel “richiamo” ufficiale pubblicato dal Ministero.