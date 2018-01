Flat tax. Padoan. Proposta Berlusconi da bacchetta magica. Ispirata alla Russia non è possibile

Agenpress – “Quando si abbassa una tassa ci vuole una copertura e quindi si deve mettere sul piatto”, la flat tax che propone Berlusconi “fa parte delle proposte che chiamo bacchette magiche o fatine blu, perché sono miracolose, spesso divertenti da ascoltare”.

Lo ha detto il ministro dell’economia Pier Carlo Padoan al termine dell’Ecofin, per il quale la proposta di Silvio Berlusconi di una flat tax, ispirata alla Russia di Putin, in Italia non sarebbe possibile.

“Se c’è un’economia particolare tra quelle emergenti è quella russa, che è totalmente dipendente dal prezzo del petrolio. L’evidenza statistica ci dice che le cose vanno bene quando il prezzo sale e male quando scende. Ho la sensazione che questo meccanismo fiscale, non a caso ispirato a Putin, sia a sua volta dipendente dal prezzo del petrolio. Noi come è noto produciamo un pochino di energia ma non siamo Paese produttore di petrolio e quindi la vedrei difficile come campo di azione”.