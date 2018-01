Immobiliare. Gibiino. (OPMI). Devastato da centrosinistra, ma c’è la ricetta per ripartire

Agenpress – “Giovedì 25 gennaio alla Borsa valori di Milano, in occasione di Re Italy, illustrerò le misure necessarie per rivitalizzare l’immobiliare e per renderlo nuovamente settore trainante della nostra economia. Dal governo Monti in poi abbiamo assistito alla distruzione sistematica del mercato immobiliare nazionale, sottoposto ad una pressione fiscale senza pari. Il risultato? 750 mila posti di lavoro andati in fumo, valore degli immobili ridotto almeno del 30 per cento, un intero settore in ginocchio, con prospettive al lumicino. Sugli immobili grava una ingiusta patrimoniale, quando solo una service tax sui servizi fruiti consentirebbe di gestire in modo giusto l’imposizione. Il centrodestra, di fronte a tutto questo, una volta tornato al governo, dovrà rimettere in moto politiche virtuose, dando un vero e proprio shock ad un sistema che ha grandi potenzialità”, lo dice il senatore Vincenzo Gibiino, presidente dell’Osservatorio Parlamentare sul Mercato Immobiliare.