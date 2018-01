Industria 4.0: servono 60mila specialisti. Centrella (Selp): Riformare Centri per l’impiego

Agenpress. L’Italia continua a registrare un tasso di disoccupazione degli under25 al 35% (17 punti in più al Sud) ma il paradosso di questo spaccato del mondo del lavoro è che le imprese italiane non riescono a trovare sul mercato i profili tecnici specializzati in nuove tecnologie da assumere nel settore dell’industria 4.0.

“Mancano i profili professionali per le ditte più avanzate di robotica e informatica, si parla di almeno 60mila potenziali posti di lavoro che si potrebbero far decollare in tutta Italia. Con politiche governative più accorte. Un maggiore sostegno, anche finanziario, alle scuole tecniche. E il tanto atteso nuovo sistema dei Centri per l’impiego, che così come sono strutturati oggi sono enti del tutto inadeguati a far trovare lavoro ai giovani ed ai disoccupati”: afferma Giovanni Centrella, segretario Generale Selp, Sindacato europeo lavoratori e pensionati.

L’esponente sindacale si riferisce all’allarme lanciato in questi giorni dall’ Ucimu – Associazione dei costruttori italiani di macchine utensili, robot e automazione che salutando i dati positivi del 2017 (boom esportazioni e produzione a 6,1 miliardi proiettata ai 6,5 miliardi nel 2018) ha sottolineato però che mancano ancora i profili professionali qualificati per far decollare definitivamente l’industria manifatturiera nazionale e competere con i grandi colossi mondiali protagonisti della Quarta Rivoluzione Industriale.

E’ caccia ai professionisti di ultima generazione, i cosiddetti millennials. Ed ovviamente parlare di automazione non equivale a riferirsi soltanto ad aziende che producono robot ma ad un segmento più vasto, che spazia dall’internet of things ai macchinari.

“Le aziende italiane cercano tecnici altamente qualificati in nuove discipline: analisti e progettisti di software, disegnatori industriali e tecnici esperti in applicazioni, più sul software che sull’hardware. Incluse le capacità di analizzare e sfruttare i dati raccolti dalle macchine”.

La partita della ricerca di persona si gioca anche sul web, con i servizi al lavoro dei social media marketing, che stanno velocemente cambiando i rapporti di intermediazione tra domanda e offerta del lavoro.

“La riforma della cosiddetta “buona scuola” da questo punto di vista non ha centrato l’obiettivo. E le politiche del governo si sono mostrate inefficaci a causa di un approccio ancora eccessivamente piegato all’apparato burocratico piuttosto che aperto alla facilitazioni del rapporto scuola-lavoro ed al radicamento fra gli istituti di specializzazione e le eccellenze produttive dei vari territori. Chiediamo maggiori investimenti a favore degli istituti tecnici. E incrociando maggiormente le competenze tecniche con le specialistiche ricercate dalle aziende potremmo avvicinare i giovani al mercato del lavoro e colmare la lacuna lamentata dall’ Ucimu”: conclude Giovanni Centrella.