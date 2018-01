Di Maio. No a governo tecnico. No a patrimoniale. Non ce l’abbiamo con i ricchi

Agenpress – “Io non parlo né di governi tecnici né di governi del Presidente: la sera delle elezioni faremo un appello avendo un programma definito in 20 punti ed una squadra di governo che avremo già presentato e che sarà composto da persone che sono patrimonio del Paese”. Lo ha detto il candidato premier M5s, Luigi Di Maio, a Porta a Porta, dove si è presentato con il Contratto con gli Italiani di Silvio Berlusconi: “quelle cose che dice ora in campagna elettorale le aveva già promesse e non le ha fatte. Noi abbiamo mantenuto le promesse fatte con le restituzioni degli stipendi, noi abbiamo già dimostrato di essere credibili”.

Commentando la separazione del blog di Grillo da quello del M5S ha affermato che il movimento “lo ha iniziato lui ma ora va avanti sulle sue gambe e sempre più forte questo senza parricidio e senza rinnegare il passato”.

E su Davide Casaleggio puntualizza: “Chi l’ha detto che prende le decisioni politiche? Il capo politico sono io. Davide Casaleggio non prende le decisioni politiche più importanti, ci dà un supporto. Ha un passaporto inglese, sarà per questo che è stato invitato all’ambasciata inglese”.

“Questa settimana consocerete il numero di voti presi dai singoli candidati: stiamo sistemando la questione anche dal punto di vista della privacy” di alcuni iscritti, ha poi aggiunto.

Di Maio sulla patrimoniale assicura di non avercela con i ricchi, “non faremo una patrimoniale” né metteremo mano “alla tassa di successione. Io voglio governare per il 99% degli italiani, non per quell’1% di persone che si è preso le leggi ad personam”.

“Con l’Irap iniziamo con le microimprese, quelle fino a 5 dipendenti. L’eliminazione dei finanziamenti a pioggia per loro vale l’abrogazione della loro Irap” e la misura vale “se non sbaglio, 5 miliardi”, ha poi spiegato parlando del programma fiscale del M5S.

Un calo delle aliquote per tutti gli scaglioni di reddito degli italiani, con una manovra che costerebbe circa 3,5 miliardi di euro. Il M5S intende innalzare la no tax area fino a un reddito imponibile di 10mila euro, estendibile fino ai 26mila euro per chi ha figli. Dai 10 ai 28mila euro di reddito l’aliquota dovrebbe invece scendere dall’attuale 27 al 23 per cento. Fra i 28 e i 100mila euro dal 41 al 37 per cento mentre calerebbe solo di un unto, dal 43 al 42 per cento l’aliquota per i redditi oltre i 100mila euro.

“Se dovessimo andare al governo del paese non ricominciamo dall’inizio con la spending rewiew: di piani Cottarelli sono pieni i cassetti dei ministeri. Ce ne sono tanti e se sono falliti non è perché non si poteva fare ma perché c’era sempre qualcuno che barattava i tagli con i voti”, ha poi detto.

Di Maio ha parlato di alleanze. “Prima delle elezioni non ne facciamo: potrebbe essere anche la strada più facile. Se chiamassi Berlusconi e gli dicessi ‘alleiamoci’ smetterebbe sicuramente di parlare di noi come se fossimo una setta”.