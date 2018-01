Paola Taverna (M5S): “Berlusconi in Europa? Una sceneggiata”

Agenpress. Paola Taverna è intervenuta questa mattina ai microfoni di ECG, il programma condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio su Radio Cusano Campu.,

“Si vede che l’Europa ha deciso che andava bene Berlusconi visto che poi gli ha permesso di fare quello che voleva. A me viene da ridere, ogni volta che rivedo queste facce che si ripropongono in cui erano note per ben altre figure.

Berlusconi in Europa era l’emblema delle brutte figure dell’Italia, ora vederlo esaltare degli stessi che l’hanno commissariato quando misero Monti mi pare una grande sceneggiata. Queste persone hanno credibilità zero e valenza politica meno uno. E se all’Europa va tanto bene Berlusconi, gli italiani si domandassero come mai. La Merkel vedeva Berlusconi come l’ignorante al suo cospetto, così lo trattava, così lo gestiva a livello politico. Oggi si ripresenta, incandidabile, non potrà mai essere Premier, parla di evasione fiscale dopo essere stato condannato per frode. Hanno solo una grande forza mediatica che sostiene le loro menzogne. Qui c’è una gestione dell’informazione che fa spavento”.