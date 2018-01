Agenpress. Ilardo, Mainetti, Puri Negri, Sangiorgio, Crisafi, Rovere al Re/I Meeting – gennaio 2018 promosso da Assoimmobiliare

A margine del Re/I Meeting tra Industria Immobiliare ed Istituzioni, promosso da Assoimmobiliare – presieduta da Silvia M. Rovere e diretta da Paolo Crisafi – ha dichiarato Ivano Ilardo, AD BNP Paribas REIM Sgr e Comitato SGR Assoimmobiliare

Dopo aver toccato il minimo nel 2012, il mercato immobiliare non residenziale è in continua crescita e quest’anno registrerà un altro record attestandosi a circa 11 mld/eur. Tuttavia, la differenza rispetto agli altri mercati europei è ancora significativa ed evidenzia ampi margini di miglioramento, riconducibili ad una tuttora limitatissima dimensione del mercato immobiliare quotato, su cui bisogna agire per agevolarne il più possibile lo sviluppo (e i recenti interventi finalizzati ad esempio ad ampliare la platea

di investitori nelle società quotate vanno certamente in questa direzione). L’intervento che consentirebbe al mercato immobiliare italiano di fare il definitivo salto di qualità è comunque legato al mercato residenziale “a reddito”, che rappresenta gran parte della nostra industria e che non rientra stabilmente nei piani di investimento degli operatori istituzionali per vincoli normativo/fiscali che spingono più alla compravendita che al mantenimento a patrimonio di immobili residenziali locati.

A margine del Re/I Meeting tra Industria Immobiliare ed Istituzioni, promosso da Assoimmobiliare – presieduta da Silvia M. Rovere e diretta da Paolo Crisafi – ha dichiarato Valter Mainetti, CEO Sorgente Group – Esponenete dei Servizi e della Finanza Immobiliare in Assoimmobiliare

Il dialogo tra il Settore immobiliare e le Istituzioni esiste da sempre a livello nazionale, va piuttosto potenziato il rapporto con i Soggetti pubblici e privati, soprattutto a Roma e ci auguriamo che qualcosa cambi presto in questa direzione.

A margine del Re/I Meeting tra Industria Immobiliare ed Istituzioni, promosso da Assoimmobiliare – presieduta da Silvia M. Rovere e diretta da Paolo Crisafi – ha dichiarato Carlo A. Puri Negri Presidente Aedes SIIQ e Tavolo SIIQ Assoimmobiliare

“Per consolidare il mercato immobiliare in Italia e dare un contributo fondamentale alla crescita del PIL del nostro Paese, è indispensabile favorire lo sviluppo e la crescita delle società immobiliari quotate e regolamentate secondo il modello Siiq (property company caratterizzate da una gestione attiva degli assets e da una limitata rotazione degli stessi).

Dopo avere consentito con l’ultima legge di bilancio ai PIR la possibilità di investire nelle società immobiliari, quest’ultime ed in particolare le Siiq hanno bisogno di un rapido aggiornamento della loro normativa di riferimento e la possibilità di ricuperare i portafogli immobiliari in vendita che sono oggi di proprietà degli ultimi fondi quotati e quindi in procinto di essere liquidati, attraverso una interpretazione ufficiale più estensiva della normativa così detta ” sblocca Italia “.

A margine del Re/I Meeting tra Industria Immobiliare ed Istituzioni, promosso da Assoimmobiliare – presieduta da Silvia M. Rovere e diretta da Paolo Crisafi – ha dichiarato Marco Sangiorgio, DG CDP Investimenti Sgr e Presidente Comitato Rigenerazione Assoimmobiliare

In un contesto di mercato in profonda evoluzione, uno dei luoghi di incontro più significativi tra industria immobiliare e istituzioni è la promozione di nuovi modelli di rigenerazione urbana. Le tendenze demografiche e sociali mostrano la progressiva concentrazione delle attività umane nelle grandi città.

E’ tempo di favorire il riuso delle grandi aree dismesse, specie di derivazione pubblica, per sperimentare nuovi modelli di infrastrutture per la residenza, il lavoro, la ricerca e l’educazione.

A margine del Re/I Meeting tra Industria Immobiliare ed Istituzioni, promosso da Assoimmobiliare – presieduta da Silvia M. Rovere e diretta da Paolo Crisafi che ha dichiarato Occasioni come il Re/I Meeting sono importanti per mettere a fattor comune competenze e conoscenze, importare buone pratiche estere in Italia. Vi è bisogno, infatti, di coordinamento per favorire una programmazione di lungo periodo che dia un’identità alle nostre Città per meglio caratterizzarle. Il prossimo obiettivo dell’Associazione sarà quello di continuare a sensibilizzare le forze politiche di Governo e di opposizione per vere e proprie politiche industriali immobiliari, lasciando da parte gli interventi spot. Nel mondo dei servizi, siamo in attesa di risposte sul tema degli esperti indipendenti.

La semplificazione delle normative di natura urbanistica e di rigenerazione di prodotto sono anch’essi temi prioritari. Ritengo, inoltre, – ha concluso – che una manutenzione della normativa delle siiq, dei fondi e delle sicaf produrrebbe un’iniezione di risorse da parte degli investitori istituzionali e non è escluso che nuove società di investimento immobiliare, anche dall’estero, sceglierebbero di quotarsi in Italia.

Per affrontare al meglio tutte queste tematiche, emerge prepotentemente la necessità di un interlocutore unico nel pubblico che accorpi le competenze al momento disperse in vari dicasteri.

A margine del Re/I Meeting tra Industria Immobiliare ed Istituzioni, promosso da Assoimmobiliare – presieduta da Silvia M. Rovere che ha dichiarato l RE/I Meeting è un appuntamento importante in vista della campagna elettorale che porterà ad avere un nuovo governo, a tutti gli interlocutori e alle istituzioni vogliamo dire che noi ci aspettiamo che quest’anno veda finalmente l’industria immobiliare trainare il rilancio dell’economia del Paese, essere protagonista di una crescita interna, che ancora stenta, perché sappiamo che la crescita del PIL fino ad oggi è stata sostenuta soprattutto dalle esportazioni. L’industria immobiliare invece è un’industria estremamente presente a tutti i livelli e le geografie del Paese che deve, dopo anni di crisi, tornare ad essere trainante.

Lo potrà essere se ci saranno le condizioni per rendere veramente la rigenerazione urbana e l’investimento nei grandi progetti di sviluppo che sono necessari per riqualificare lo stock immobiliare del Paese, una priorità per le parti politiche. Noi non chiediamo di per sé degli incentivi con difficoltà di copertura, ma chiediamo che vengano rimossi quei forti disincentivi che oggi, in estrema pesantezza della fiscalità, ma anche le condizioni molto difficili con cui si riesce a portare avanti i progetti di sviluppo nel nostro Paese, non consentono di fatto di perseguire le opportunità rispetto alle quali i capitali invece sono disponibili, presenti e quindi sarebbe possibile fare un’attività estremamente importante proprio sull’economia del Paese.