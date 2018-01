Agenpress. Baretta, Maroni, Zingaretti, De Vito, Bernardo e Di Gioia al Re/I Meeting – gennaio 2018 promosso da Assoimmobiliare

Al Re/I Meeting tra Industria Immobiliare ed Istituzioni, promosso da Assoimmobiliare – presieduta da Silvia M. Rovere e diretta da Paolo Crisafi – questi i saluti del Sott. al MEF Pier Paolo Baretta

Come è noto, la valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico è una scelta fondamentale, portata avanti, in questi anni, dal Governo. Una scelta che ci impegnerà anche in futuro.

L’importanza quantitativa e qualitativa del patrimonio pubblico italiano necessita di un lavoro coordinato ed efficace tra i diversi soggetti Istituzionali, a cominciare da un rapporto sinergico tra Stato centrale ed amministrazioni locali, e tra la Pubblica Amministrazione e gli operatori privati. Ecco perché il RE/I Meeting, promosso da Assoimmobiliare, è un’occasione di confronto stimolante per le Istituzioni. Permette di finalizzare gli interventi di politica del territorio, che sono necessari alla sua valorizzazione in termini di rigenerazione urbana in un’ottica di qualità, sostenibilità e risposta alle esigenze del vivere contemporaneo. Politiche ancor più significative perché dalla rigenerazione del territorio si attivano importanti dinamiche socio-economiche di cui il Sistema Paese ha bisogno per consolidare il trend di ripresa e allinearsi alle realtà internazionali più dinamiche.

Per questi motivi, nel congratularmi con Voi per le Vostre iniziative, credo dobbiamo porci anche il problema di un coordinamento più efficace delle competenze dei vari soggetti preposti a gestire questo importante e significativo tema, così strategico per il nostro Paese.

Al Re/I Meeting tra Industria Immobiliare ed Istituzioni, promosso da Assoimmobiliare – presieduta da Silvia M. Rovere e diretta da Paolo Crisafi – questi i saluti di Roberto Maroni, Presidente Regione Lombardia

Lo sviluppo urbano è sicuramente un forte stimolo per la crescita economica e sociale della Lombardia e dell’intero Paese. Uno sviluppo ben progettato e pianificato, infatti, può garantire una crescita sostenibile, grazie al miglioramento della qualità ambientale e dell’efficienza energetica.

In questi ultimi anni, Regione Lombardia si è posta all’ascolto delle esigenze delle imprese, degli stakeholder e del territorio, con politiche attente ai grandi progetti di sviluppo immobiliare nonché con misure concrete volte al recupero e alla valorizzazione del patrimonio immobiliare esistente. Abbiamo collaborato alla riqualificazione di centri urbani, di ex aree industriali con diverse misure attive, oltre che di aree strategiche come l’ex area Expo 2015 o le aree attorno agli scali ferroviari milanesi dismessi, sempre con un occhio di riguardo alla qualità e alla funzionalità degli interventi.

L’appuntamento di RE/I Meeting 2018 è una importante occasione di confronto tra l’Industria Immobiliare e le Istituzioni – promosso da Assoimmobiliare, di cui ho piacere a salutare i Vertici Paolo Crisafi e Silvia M. Rovere con tutti i Soci – e, sono sicuro, sarà una fucina da cui usciranno molte nuove idee e soluzioni innovative.

Al Re/I Meeting tra Industria Immobiliare ed Istituzioni, promosso da Assoimmobiliare – presieduta da Silvia M. Rovere e diretta da Paolo Crisafi – questi i saluti di Nicola Zingaretti , Presidente Regione Lazio

Desidero ringraziare Assoimmobiliare per il gradito invito a un importante momento d’incontro e di discussione che tocca un tema sensibile e centrale per la nostra economia e per la vita di tanti cittadini e di tante imprese, come quello legato al mercato immobiliare. Purtroppo, impegni istituzionali non mi consentono di partecipare all’iniziativa, ma voglio porgere a tutti i partecipanti i miei migliori auguri per un proficuo dibattito. Ritengo, infatti, che queste occasioni siano preziose per mettere a punto una visione condivisa sul futuro della nostra regione, facendo anche tesoro del know how delle imprese che investono sul territorio.

Lo sviluppo del settore immobiliare si lega ad alcune grandi sfide che saranno centrali per il Lazio: prima tra tutte, la necessità di rigenerare il tessuto delle nostre città e di favorire investimenti sulla qualità urbana. Un tema cruciale su cui, come sapete, la Regione Lazio è intervenuta con importanti innovazioni legislative, come la legge sulla rigenerazione urbana, che offre nuovi importanti opportunità per cittadini, imprese e amministrazioni.

Un sostegno fondamentale al territorio può essere generato dagli strumenti di finanza immobiliare, a cui dobbiamo rivolgerci per rendere possibile il coinvolgimento di investitori internazionali e nazionali su progetti locali, senza i cui capitali diventa difficile realizzare interventi di dimensioni significative.

Su queste tematiche, e su quanto l’intervento pubblico può fare per sostenere il settore nell’interesse collettivo, voglio ribadire che rimarrà sempre vivo il dialogo con Assoimmobiliare e con le realtà da essa rappresentate, per condividere le politiche immobiliari che riguardano il nostro territorio.

Desidero quindi rinnovare l’apprezzamento per Assoimmobiliare e per le attività che mette in campo, assieme alle imprese associate, per lo sviluppo del territorio e la riqualificazione del patrimonio costruito.

Al Re/I Meeting tra Industria Immobiliare ed Istituzioni, promosso da Assoimmobiliare – presieduta da Silvia M. Rovere e diretta da Paolo Crisafi – questi i saluti di Marcello de Vito, Presidente dell’Assemblea Capitolina

Colgo l’occasione per salutare i Vertici ed i Soci di Assoimmobiliare, manifestando il mio apprezzamento per l’attività svolta, dall’Associazione e dagli Operatori che essa rappresenta nel territorio romano, per incrementare l’attrattività dei flussi internazionali sia in termini di capitale umano sia di investimenti, insieme a quanto fatto per la messa in sicurezza degli immobili e del territorio.

Lo stesso apprezzamento vale per il ruolo svolto nel favorire l’adozione di standard e buone pratiche internazionali globali per quanto attiene la valutazione degli immobili in generale, riscontrando in Assoimmobiliare le professionalità dell’intera filiera.

Roma Capitale è sempre più attenta allo sviluppo sostenibile del territorio e alla rigenerazione urbana, anche attraverso la valorizzazione patrimonio architettonico e artistico esistente e, su tale scia, ritengo importante questa occasione di incontro rappresentata dal REI Meeting per mettere in contatto Istituzioni e Operatori immobiliari.

Al Re/I Meeting tra Industria Immobiliare ed Istituzioni, promosso da Assoimmobiliare – presieduta da Silvia M. Rovere e diretta da Paolo Crisafi – questi i saluti di Maurizio Bernardo, Presidente Commissione Finanze della Camera

Il RE/I Meeting organizzato da Assoimmobiliare è un momento importante di riflessione a consuntivo di un’attività parlamentare e governativa che ha riscontrato quanto l’immobiliare moderno possa essere uno stimolo per l’economia del Paese; ne è esempio la recente inclusione del comparto Real Estate all’interno dei PIR – Piani Individuali di Risparmio.

Al Re/I Meeting tra Industria Immobiliare ed Istituzioni, promosso da Assoimmobiliare – presieduta da Silvia M. Rovere e diretta da Paolo Crisafi – questi i saluti di Lello di Gioia, Presidente Commissione Bicamerale di Controllo sugli Enti Previdenziali

Il rapporto delle Istituzioni con Assoimmobiliare, un organismo che ha dimostrato trasparenza in tutti questi anni, è importante per creare le giuste sinergie che diano impulso alla ripresa economica del

Paese. La Commissione Bicamerale ha svolto e svolgerà attività di analisi dei patrimoni immobiliari delle Casse di Previdenza affinché ci sia una sempre più corretta gestione cercando di isolare i casi di inefficienza.