Salvini. Se 3% ci danneggia, non esiste. Euro, esperimento sbagliato. Bagnai candidato Lega

Agenpress – “Il numerino 3, se danneggia le imprese e le famiglie italiane, per noi non esiste”. Lo dice, riferendosi al limite Ue del 3% del rapporto tra deficit e pil, il leader della Lega Matteo Salvini.

“Se ci sono regolamenti Ue che danneggiano le famiglie italiane quei regolamenti per il governo Salvini non esistono: come la Bolkestein, la direttiva Banche”, puntualizza, citando il “punto tre” del programma del centrodestra.

“Gli italiani possono scegliere tra il Pd che ha svenduto famiglie ed imprese, il caos del M5S ed un centrodestra che ha un programma comune basato sulla revisione dei trattati, sulla prevalenza della Costituzione sul diritto comunitario e sulla tutela in ogni sede dell’interesse italiano. Tra Lega e Fi ci son diverse sensibilità ma la Lega è coerente”. “La nostra linea non è mai cambiata. Vogliamo portare l’Italia nella Ue per contare senza chiedere favori a nessuno e non per prendere ordini. Se altri dicono no, noi siamo disposti a fare di tutto per difendere l’interesse nazionale. Per difendere gli italiani siamo disposti a disattendere anche le regole dell’euro”.

L’euro era e resta un esperimento sbagliato che ha danneggiato il lavoro e l’economia italiana. Noi non cambiamo idea. Ci prepariamo a difendere l’interesse nazionale come abbiamo sottoscritto nel programma del centrodestra con la prevalenza della Costituzione sull’ ordinamento Ue”, prosegue presentando alla Camera la candidatura per la Lega di Umberto Bagnai, autore del volume “Il tramonto dell’Euro”, in Abruzzo e Lazio e forse in altre regioni”.

“Per primo fra tutti in Italia – spiega Salvini – Bagnai ha detto che il re è nudo, che l’euro è stato esperimento sbagliato. Era e resta un esperimento sbagliato che ha danneggiato”. E ricordando che Bagnai ha “una provenienza culturale da sinistra”, sottolinea: “bisogna difendere la identità e l’interesse nazionale svenduti e dimenticati da Renzi e dal Pd da anni alla finanza ed alle multinazionali. Vogliamo accompagnare il Paese a recuperare il ruolo che gli spetta”.