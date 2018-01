Siria. On. Palazzoto (LeU) Italia ed Europa fermino Erdogan

Agenpress. L’Italia e l’Europa fermino Erdogan, fermino l’offensiva militare turca sul cantone di Afrin in Siria. Non si possono elogiare i Curdi del Rojava quando respingendo l’avanzata di Daesh sono diventati l’ultimo baluardo della democrazia e rimanere in silenzio oggi che sono oggetto dei bombardamenti dell’aviazione turca che stanno colpendo il cantone di Afrin provocando morti e feriti tra la popolazione civile.

La Russia, che è responsabile dello spazio aereo di Afrin, non deve essere una spettatrice di fronte a questi attacchi e la comunità internazionale non può essere mera testimone di fronte a questa tragedia umanitaria che rischia di destabilizzare ulteriormente la Siria. Afrin è stata fino ad oggi una delle zone più stabili e sicure della Siria. La città ha accolto un numero di sfollati interni pari alla propria popolazione e proprio per questo deve essere protetta da attacchi esterni che violano il diritto internazionale e umanitario.

Lo afferma Erasmo Palazzotto di Liberi e Uguali, vicepresidente della commissione Esteri di Montecitorio.