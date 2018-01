Berlusconi. Accordo con Salvini sul 3% del deficit. Dobbiamo diminuire il debito pubblico

Agenpress – “Abbiamo detto la stessa cosa, a proposito del 3%, ho detto che probabilmente lo rispetteremo, se ci riusciamo lo faremo. Io sono per mantenere gli impegni e lo faremo se sarà possibile.

Lo dice Silvio Berlusconi dicendosi non in contrasto con la proposta di Matteo Salvini di sforare il 3% di deficit. “Noi dobbiamo diminuire anche il Debito, e si fa aumentando il Pil; nel rapporto tra Debito e Pil oggi il denominatore è falsato dal reddito sommerso” che emergerebbe con la flat tax. E poi si potrà pensare anche di aumentare le pene a chi pensa di svicolare dalle regole fiscali. “La ripresa dell’economia è il primo scopo della flat tax”, aggiunge, convinto di “mantenere gli impegni assunti dall’Italia con l’Europa, io immagino e spero che riusciremo a mantenerlo” l’impegno di azzerare il deficit entro il 2020.

“La flat tax al 23% non verrà varata in deficit, e che comunque essa farà crescere il Pil grazie anche all’emersione del sommerso”, “l’aliquota all’inizio dipenderà dalla compatibilià dei conti pubblici, perché non possiamo abbassare le tasse in deficit”. Tuttavia, ha sottolineato il leader di FI, “la flat tax non peggiora i contri, ma anzi li migliora. Non costa ma aumenta il gettito”.

“All’inizio la flat tax – ha proseguito – verrà coperta con l’eliminazione della giungla delle detrazioni e delle agevolazione e dall’emersione del sommerso. All’inizio sarà del 23% e man mano magari potrà scendere fino al 13. Come nella federazione Russa”. Immediatamente verrà pure innalzata la no tax area a 12.000 euro.