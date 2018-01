Centrodestra. Meloni (FDI). Il programma della coalizione è unico

Agenpress – “Fratelli d’Italia è il movimento dei patrioti: quello che ci interessa fare è dire a 360 gradi prima l’Italia, prima gli italiani. Dobbiamo e vogliano difendere la nostra terra, il nostro lavoro, le nostre imprese, i nostri figli, il loro futuro e solo dopo siamo disposti a parlare di tutto il resto”.

Lo ha detto la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni a Rtl. Riguardo alla coalizione afferma che è stato “depositato un programma unico per dare il segnale che sulle questioni principali il centrodestra ha trovato le sintesi ma è ovvio che ogni partito abbia il suo programma aggiuntivo”.

“Ci presentiamo ciascuno con il proprio candidato alla presidenza del consiglio dei ministri ed è giusto che si dica quale sia la differenza tra noi tre, che cosa accade se FdI è il partito che arriva primo nella coalizione, che cosa accade se sono gli altri che arrivano primi”.

“Lo stiamo raccontando dall’inizio e stiamo cerchiamo di farlo esaltando le differenze con i nostri avversari, più che con i nostri alleati. Non è utilissimo infatti il gioco di provare a levarsi i voti tra di noi della stessa coalizione ma sarebbe il caso di andarli a recuperare tra gli astenuti, gli indecisi e quelli che magari ancora sono in dubbio se votare il Pd che ha tradito l’Italia o l’incompetenza del M5S. FdI cerca di fare questo lavoro: recuperare un consenso che il centrodestra potenzialmente ha ma che oggi non è mobilitato per le elezioni”.

Riguardo al dibattito acceso nella coalizione, Meloni ha detto: “E’ il risultato di una legge elettorale ridicola che rende più difficile avere una maggioranza e favorisce il singolo movimento e quindi ognuno tira solo per il partito. Questo vuol dire ovviamente che tutti hanno l’interesse a dire perché sono diversi dagli altri. È normale e lo vedremo per tutta la campagna elettorale”.