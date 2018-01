Cina. Clonate due scimmie da sacrificare per la ricerca contro tumori, ma anche Parkinson e Alzheimer

Agenpress – Zhong Zhong e Hua Hua sono le prime scimmie clonate al mondo con la stessa tecnica utilizzata per la pecora Dolly. La nascita, annunciata oggi su ‘Cell’, ad opera di un’ equipe dell’Istituto di neuroscienze dell’Accademia cinese delle scienze con l’obiettivo di creare un ‘esercito’ di scimmie geneticamente identiche da usare in laboratorio per la ricerca su malattie diffuse come i tumori, ma anche il Parkinson e l’Alzheimer.

“Questa tecnica consente per la prima volta di ottenere numerosi esemplari di primati geneticamente omogenei”, spiega Giuliano Grignaschi, segretario generale di Research4life e responsabile del benessere animale presso l’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri. “Ciò permetterà di ottenere risultati sperimentali più affidabili e facilmente riproducibili: riducendo la variabilità e l’errore statistico, si ridurrà anche il numero di campioni impiegati per fare le misure e, di conseguenza, il numero di animali sacrificati per ogni singolo esperimento”.

Per Giuseppe Novelli, genetista e rettore dell’università degli Studi di Roma Tor Vergata, “è un passo avanti importate per il futuro della medicina e per lo sviluppo di nuove cure. Consentirà di produrre primati modello di studio di malattie umane per sperimentare terapie geniche e soluzioni terapeutiche delle più diverse. Ma si tratta anche di un lavoro scientifico che può sollevare importanti problemi etici, essendo le scimmie simili a noi. Questioni che devono essere affrontate nel modo più opportuno e con cauto ottimismo”.