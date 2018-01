Convegno: Quando tutto cambia. La salute psichica in adolescenza

Agenpress. L’adolescenza è un periodo centrale nel percorso di sviluppo individuale che richiede la stessa attenzione dell’infanzia, è una transizione neurobiologica fondamentale per dare forma al cervello adulto.

E’ una fase della vita in cui possono emergere disturbi depressivi e ansiosi, oscillazioni dell’umore, dipendenze da sostanze o comportamentali.

Il ruolo della famiglia è centrale per individuare i rischi a cui sono esposti come l’abuso di nuove tecnologie che prima di dormire impatta negativamente sui circuiti cerebrali alterando il ritmo sonno–veglia.

INVERVENGONO:

Prof. Luca Bernardo, Direttore Dipartimento Pediatria, ASST Fatebenefratelli-Sacco

Prof. Giovanni Biggio, Professore Emerito di Neuropsicofarmacologia, Università degli Studi di Cagliari

Dott. Giancarlo Cerveri, Psichiatra, ASST Fatebenefratelli-Sacco

Dott. Edoardo Cozzolino, Direttore Unità Operativa Complessa Dipendenze, ASST Fatebenefratelli-Sacco

Dott.ssa Gemma Lacaita, Direttore Sociosanitario, ASST Fatebenefratelli-Sacco

Dott. Gianni Migliarese, Psichiatra ASST Fatebenefratelli– Sacco

Prof. Fulvio Scaparro, Psicologo e Psicoterapeuta, Direttore Scientifico Associazione GeA

INTRODUCONO E COORDINANO:

Prof. Claudio Mencacci, Direttore del dipartimento di Salute mentale e Neuroscienze ASST Fatebenefratelli –Sacco, Milano

Dott.ssa Francesca Merzagora, Presidente Onda Osservatorio nazionale sulla salute della donna

MILANO 20 FEBBRAIO 2018 ORE 10.00-12.00

Sala Maria Bambina c/o ASST Fatebenefratelli-Sacco

Piazza Principessa Clotilde