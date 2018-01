Famiglia. Labriola (FI). E’ nucleo della società. Dal centrodestra impegno concreto

Agenpress – “La famiglia, messa letteralmente in secondo piano dai governi di centrosinistra, che ne hanno minato le fondamenta, deve ritornare ad essere una priorità per la politica, proprio perché attorno ad essa si sviluppa e si rafforza la nostra società”, lo dice l’onorevole Vincenza Labriola di Forza Italia. “Una volta tornato a Palazzo Chigi, il nostro schieramento darà vita ad un piano straordinario per la natalità, così come previsto dal programma elettorale, con asili nido gratuiti, e introducendo consistenti assegni familiari in proporzione al numero dei figli – prosegue Labriola -. E’ fondamentale rimuovere ogni possibile ostacolo che si frapponga tra due giovani che intendono dare vita ad un nuovo nucleo e la possibilità di farlo concretamente. Lo Stato ha anche il dovere di facilitare le giovani madri, di tutelare le pari opportunità e di favorire il riconoscimento pensionistico. Famiglia significa solidità e futuro, l’impegno del centrodestra in questa direzione sarà totale. Obiettivo del futuro esecutivo sarà la piena occupazione per i giovani, anche attraverso un percorso formativo di qualità”.