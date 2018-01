Napoli. 16enne trovato morto sui binari. Per il padre: “è stato lanciato dal treno”

Agenpress – Salvatore Ascione, padre di Ciro, non ha dubbi: “Non è stato un suicidio: è stato lanciato dal finestrino del treno”. Parlando con “Chi l’ha visto News”, spiega: “Dicono che mio figlio si è lanciato dal finestrino. Mio figlio non era un ragazzo che aveva dei problemi. Ciro non aveva nessun motivo per suicidarsi. Aveva preso il treno per tornare a casa. Lungo la tratta è stato lanciato dal finestrino”.

Un primo esame sul corpo ha evidenziato ferite e contusioni compatibili con una caduta dal treno. Indagini in corso anche su una telefonata anonima che nei giorni scorsi avrebbe annunciato la morte del ragazzo.

Sabato pomeriggio, Ciro era uscito di casa proprio per incontrare la ragazza; i due avevano preso appuntamento in pieno centro a Napoli, in via Toledo, e si erano poi separati verso le 20.45. Da lì Ciro ha raggiunto piazza Garibaldi, dove ha sentito telefonicamente i genitori che lo stavano aspettando alla stazione di Casoria; una telecamera lo ha ripreso proprio mentre entrava in stazione e passava davanti alla libreria Feltrinelli.

Per il procuratore di Napoli Nord, Francesco Greco, potrebbe essere un omicidio dovuto ad un’aggressione o anche un incidente, per il cattivo funzionamento del sistema di sicurezza delle porte. Il cadavere di Ciro è stato ritrovato grazie al segnale che la batteria del suo cellulare lanciava dal giorno della sua scomparsa avvenuta.