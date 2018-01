Razzi: Berlusconi non mi ricandida? Non lo voglio più vedere. Ho contribuito al dialogo tra le Coree

Agenpress – “Forza Italia non mi ricandida? Lo apprendo dai giornali, non ne so niente. Io inadatto? Di inadatti ce ne sono centinaia, ve lo dice il sottoscritto. Centinaia che non fanno un cazzo dalla mattina alla sera. Io sono lì sempre al lavoro”.

Toni duri quelli di Antonio Razzi, senatore di Forza Italia commentando la notizia che probabilmente sarà escluso dalle candidature.

“Non pretendo niente – e non me ne può fregare più di tanto. Ma per correttezza e gentilezza, minimo una telefonata: Anto’, non ti posso candidare perché vogliamo fare un cambiamento, candidiamo gente nuova, i giovani… invece gente che l’ha tradito, stanno lì. Mi poteva parlare”.

“Ghedini era mio compagno di banco, l’ho incontrato alla Posta del Senato e gli dissi che volevo ricandidarmi. Lui mi rispose se non ricandida te, non candida nessuno. Per me la parola è un contratto”. Il mutuo è finito di pagare? “Sì, quello sì per fortuna. E’ tutto a posto”.

“Penso che Berlusconi non c’entri niente. Penso a gente invidiosa perché ho troppa popolarità e questo dà fastidio. Berlusconi questo non lo pensa e non l’avrebbe mai fatto. Lupi? Ma Lupi o la De Girolamo che ritornano e vengono là. Questo non è normale. Il marito presidente della commissione Bilancio del Pd…”.

“Se candidano gente andata via, che l’hanno tradito, addirittura l’hanno votato per uscire fuori dal Senato questa è la fine del Parlamento. Vuol dire che una cosa del genere fa schifo, me ne voglio andare, non lo voglio neanche più vedere”.

Silvio mi diceva sempre ‘questa è la tua famiglia’. Però, dico io, in famiglia non ci si comporta così”, afferma Razzi. “Non so nemmeno se è stata una decisione di Berlusconi, o di una delle sue pedine. Ma lui sa che la gente mi acclama, ‘Antonio di qua, Antonio di là’, da Nord a Sud è tutta una ola”.

Razzi rivendica l’amicizia con il leader nordcoreano Kim Jong-Un. “Gli atleti delle due Coree sfileranno insieme alle Olimpiadi, a quel dialogo modestamente ho contributo pure io”.