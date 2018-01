Regionali Lazio, Leonori (PD): “Imbarazzante il balletto del centrodestra sul candidato”

Agenpress. Marta Leonori, candidata per il Pd al Consiglio della Regione Lazio ed ex assessore della giunta Marino, è intervenuta ai microfoni della trasmissione “Ho scelto Cusano – Dentro la notizia”, condotta da Gianluca Fabi e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus.

“Dopo quello che ha fatto la Polverini, i cittadini sperano che il centrodestra stia il più lontano possibile dalla gestione della Regione Lazio –ha dichiarato Leonori-. L’assenza di un nominativo stupisce particolarmente, perché nelle elezioni regionali i cittadini trovano sulla scheda il nome del presidente, quindi come il sindaco è fondamentale la figura del presidente.

Il fatto che manchi il candidato presidente vuol dire che il centrodestra non tiene alla regione Lazio, non tiene a questo territorio, e non ha un programma, stanno ancora litigando sui nomi come se fosse una questione accessoria rispetto all’idea che si ha delle politiche che si vogliono portare avanti. Questo balletto, per cui ogni ora ci sono degli ultimatum, è abbastanza imbarazzante”.