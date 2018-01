Regioni: ripartito fondo Politiche Giovanili

Agenpress. Ripartito nel corso della Conferenza delle Regioni del 24 gennaio il Fondo per le politiche giovanili 2018 (2.156.836 euro). Il riparto delle risorse è stato poi ratificato con una Intesa sancita in Conferenza Unificata.

“Abbiamo ripartito risorse in un fondo sociale molto significativo – spiega Stefano Bonaccini, presidente della Conferenza delle Regioni – quello per le Politiche Giovanili, che per il 2018 è quasi raddoppiato rispetto a quanto stanziato l’anno precedente e per un terzo è finanziato dalle Regioni. Tutto ciò a dimostrazione di un’attenzione e di una sensibilità maggiore verso i ragazzi e le loro prospettive di crescita all’interno della società. Rispetto all’uso dei fondi abbiamo anche chiesto al Governo una maggiore flessibilità sul recepimento delle specifiche proposte progettuali per combattere il disagio giovanile”.

Tabella Fondi politiche giovanili 2018

REGIONE % QUOTA REGIONALE FPG 2017 QUOTA REGIONALE FPG 2018 (*) COFINANZIOAMENTO MINIMO REGIONALE (almeno il 20%) Abruzzo 2.45% 52.843,00 13.211,00 Basilicata 1.23% 26.529,00 6.632,00 Calabria 4.11% 88.646,00 22.162,00 Campania 9.98% 215.252,00 53.813,00 Emila Romagna 7.08% 152.704,00 38.176,00 Friuli Venezia Giulia 2.19% 47.235,00 11.809,00 Lazio 8.60% 185.488,00 46.372,00 Liguria 3.02% 65.136,00 16.284,00 Lombardia 14.15% 305.192,00 76.298,00 Marche 2.65% 57.156,00 14.289,00 Molise 0.80% 17.255,00 4.314,00 Provincia di Bolzano 0.82% 17.686,00 4.422,00 Provincia di Trento 0.84% 18.117,00 4.529,00 Piemonte 7.18% 154.861,00 38.715,00 Puglia 6.98% 150.547,00 37.637,00 Sardegna 2.96% 63.842,00 15.961,00 Sicilia 9.19% 198.213,00 49.533,00 Toscana 6.56% 141.488,00 35.372,00 Umbria 1.64% 35.372,00 8.843,00 Valle d’Aosta 0.29% 6.255,00 1.564,00 Veneto 7.28% 157.019,00 39.255,00 Totale 100.00% 2.156.836,00