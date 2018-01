Salvini. Alleanza con il M5S? Solo fantasia. Voglio essere il primo premier leghista

Agenpress – Alleanza con il M5S? “Solo fantasia”. Così il leader della Lega Matteo Salvini liquida l’ipotesi di un avvicinamento al M5S raccontata oggi da La Stampa.

In un tour elettorale a Cagliari, al mercato di San Benedetto , dice che il suo obiettivo “è scritto nel simbolo, è quello di essere il primo presidente del Consiglio leghista nella storia d’Italia”.

“Punto a gestire una squadra eccellente, non faccio politica per occupare questa o quella poltrona, sono per vincere non per partecipare”. Quanto agli alleati, “con Berlusconi va tutto benissimo”.

“Il mio obiettivo è che la Lega prenda anche un voto in più, poi sulle tematiche europee ognuno è libero di andare ad abbracciare a Bruxelles o Berlino chi ritiene, ma c’è un programma comune che prevede che il diritto degli italiani viene prima del presunto diritto dell’Ue. Quindi Berlusconi può avere le amicizie che preferisce, io vado al Governo per cambiare totalmente le regole europee”, ha ribadito Salvini. “All’interno del centrodestra gli elettori sceglieranno sensibilità diverse: chi sceglie la Lega sa che sceglie chiarezza, concretezza e il fatto che non siamo disposti a scendere a patti con nessuno, men che meno con i potenti di Bruxelles”.

“Dal 4 marzo contiamo di riportare in Parlamento una rappresentanza sarda che difenda l’interesse dei sardi senza svendersi a questo o a quel potente”, ha aggiunto siglando con il segretario del Psd’Az, Christian Solinas, un accordo politico con i Quattro mori in vista dell’elezioni politiche. “Solinas sarà capolista nel collegio unico del Senato in Sardegna – ha spiegato Salvini – ma saranno candidati altri due leghisti sardi in altri due collegi perché l’obiettivo non è solo eleggere una persona ma portare la voce del popolo sardo a Roma, dico popolo perché abbiamo intenzione di intervenire a livello nazionale e costituzionale per riconoscere la specificità e il diritto ad esistere di un popolo che ha una bandiera e una sua cultura”. “Sono orgoglioso di essere entrato nel cuore di questo popolo”.