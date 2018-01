Agenpress – SOS Villaggi dei Bambini Italia esprime solidarietà ai colleghi di Save the Children Afghanistan che, nelle prime ore di questa mattina, sono stati vittime di un terribile attacco a Jalalabad. Un commando armato ha attaccato oggi la sede della Ong britannica a Jalalabad City, capoluogo della provincia orientale afghana di Nangarhar, causando un bilancio provvisorio di almeno quindici feriti e tre morti. Secondo una fonte ufficiale, infatti, un kamikaze si è fatto esplodere all’ingresso dell’edificio che ospita l’organizzazione, permettendo al commando di penetrare all’interno.

SOS Villaggi dei Bambini e Save the Children lavorano da anni sul campo, anche in zone pericolose a causa di guerre, instabilità politica e emergenza umanitaria, al fianco dei bambini, le prime vittime nei conflitti, per garantire loro protezione, accoglienza, sostegno psicologico e cure mediche.

“Un attentato terroristico è sempre un episodio di violenza devastante che va condannato con fermezza. – dichiara Roberta Capella Direttore Generale SOS Villaggi dei Bambini Italia. – Esprimiamo solidarietà e vicinanza ai colleghi di Save the Children per quanto accaduto perché entrambe lavoriamo ogni giorno per proteggere i bambini e per garantire una risposta ai loro bisogni. La loro sicurezza è una priorità assoluta”.

SOS Villaggi dei Bambini, impegnata da decenni nel sostegno di bambini privi di cure familiari o a rischio di perderle, è costantemente attiva, sia in Italia che nei Paesi di provenienza e di transito dei bambini migranti, con programmi che assicurano la miglior assistenza possibile affinché questi non subiscano traumi legati alla migrazione.

A livello internazionale SOS Villaggi dei Bambini ha attivato dei programmi di supporto per i bambini afgani che, durante i recenti conflitti, vivevano nei campi profughi in Pakistan, mentre negli ultimi anni lavoriamo in Grecia, Serbia e Macedonia a supporto dei minorenni che transitano dal Mediterraneo in fuga dall’Afghanistan. Dal 2017 SOS Villaggi dei Bambini Italia ha inoltre attivato un programma di assistenza psicosociale a Crotone per i Minori Stranieri Non Accompagnati aiutando, tra gli altri, decine di ragazzi provenienti dall’Afghanistan.